En el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, Real Madrid vs. Napoli chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la segunda jornada del Grupo C de la Champions League, este martes 3 de octubre. El partido, que será clave para ambas escuadras, arrancará a las 2:00 de la tarde (hora peruana y colombiana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y Movistar Liga de Campeones. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

En la casa del Diego, donde Maradona dejó una huella imborrable en el tiempo, donde reside un Nápoles que volvió a ganar el ‘Scudetto’ 33 años después, el Real Madrid se somete a un examen de nivel tras salir señalado del primer gran duelo de la temporada, en el derbi del Metropolitano, y haberse levantado con fortaleza para volver a liderar LaLiga.

Silenciada por Carlo Ancelotti, la lluvia de críticas a su primer traspié, en un curso con ocho triunfos por una dolorosa derrota, el Real Madrid encara el gran duelo de su grupo en la primera fase de la Liga de Campeones. Tras el estreno europeo con dificultades para vencer en la última acción del partido al novato Unión Berlín, llega la visita al Nápoles, una oportunidad para dar un paso en firme a los octavos.

Un duelo de prestigio. De esos que vuelve a dirigir el foco de los favoritos o que alimenta dudas en los días grandes. Y lo encara el Real Madrid con las bajas de tres de sus pilares, dos de ellos defensivos. Sin Thibaut Courtois, Eder Militao y David Alaba. Con Arda Güler completando el listado de ausencias.

Ya de vuelta Vinícius para liderar el ataque madridista, con permiso de Jude Bellingham que se reencontró con el gol en el duelo por el liderato liguero en Girona (siete tantos en ocho partidos). Esperando el regreso de la verdadera identidad del brasileño, aún falto de ritmo y necesitado de partidos tras un mes de baja por una rotura muscular.

Por su parte, Nápoles nunca ha ganado al Real Madrid, pero las dos últimas victorias en Serie A, goleadas ante el Lecce y el Udinese, aumentaron la confianza y confirmaron la reacción de un equipo que no comenzó con buen pie la temporada y navegando con las polémicas extradeportivas, ya solucionadas, con el caso de Victor Osimhen.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Napoli por Champions League?

El partido entre Real Madrid vs. Napoli, por la segunda jornada de fase de grupos de la Champions League, está programado para el martes 3 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde, en horario de Perú, y se llevará a cabo en el estadio Diego Armando Maradona. A continuación, te proporcionamos la lista de horarios en diferentes países.

1:00 p. m. - México

2:00 p. m - Colombia y Ecuador

3:00 p. m - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos (Miami)

4:00 p. m - Chile, Argentina, Uruguay, Brasil

9:00 p. m. - España

¿Dónde ver Real Madrid vs. Napoli?

Si deseas ver el partido entre Real Madrid vs. Napoli, tienes las siguientes opciones: ESPN, STAR Plus, HBO Max y Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recomendamos enfáticamente no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias del compromiso.

Real Madrid vs. Napoli: probables alineaciones

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Camavinga o Mendy; Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigar, Natan, Olivera; Anguissa, Zielinski, Lobotka: Raspadori, Kvaratskhelia y Osimhen.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Napoli?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR