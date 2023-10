A pesar de que sus números relucen en el papel, con 8 goles en 7 partidos en la presente temporada, Kylian Mbappé aún no ha logrado despegar completamente con el Paris Saint-Germain. En el último encuentro, los parisinos igualaron frente al Clermont, uno de los que ocupan una posición rezagada en la tabla general, marcando así su peor inicio en la Ligue 1, en los últimos 10 años. El líder de la selección francesa no ofreció su mejor rendimiento, desaprovechando una oportunidad clara y dejando en evidencia que todavía no ha conseguido acelerar hacia el ritmo que se esperaba de él.

Conforme a lo que informa L’Équipe, ‘Kiki’ está experimentando las secuelas de haber sido rechazado por su club durante la pretemporada debido a su negativa a renovar. El futbolista no formó parte del equipo que viajó en la gira por Japón, y se reintegró a los entrenamientos una vez que la liga francesa ya había comenzado.

Aunque sus estadísticas no son motivo de preocupación, su contribución al juego del plantel no ha sido la esperada, especialmente tras las salidas de Lionel Messi y Neymar. A pesar de que el PSG ha llevado a cabo un total de 12 adquisiciones, la verdad es que Kolo Muani y Gonçalo Ramos son delanteros que destacan por su capacidad para anotar en lugar de crear oportunidades de gol para otros.

Esto, junto con el hecho de que la nómina de jugadores es prácticamente nueva y necesita adaptarse al estilo de juego del entrenador español Luis Enrique, está poniendo en aprietos el desempeño de Mbappé, quien aún no ha logrado su máximo estado físico en lo que va del ciclo actual con los ‘Rojos y Azules’.

Además, ‘Donatello’ ha enfrentado obstáculos que han impactado su desempeño, aunque no su capacidad para anotar. El más significativo ha sido su molestia en el tobillo que lo llevaron a ser reemplazado en el compromiso contra el Marsella la semana pasada e influyeron en su incapacidad para ser influyente en el enfrentamiento contra el Clermont.

A pesar de que Luis Enrique no muestra inquietud, especialmente debido a la gran cantidad de jugadores ofensivos en su disposición, el estado físico de Mbappé, afectado por la falta de una pretemporada completa, genera incertidumbre en varios medios de comunicación. Mientras tanto, el Real Madrid observa atentamente cada desarrollo en la situación de Kylian.





¿Qué se le viene a Mbappé con el PSG?

Luego de empatar a cero con el Clermont, el PSG deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Newcastle, con el que se medirá el miércoles 4 de octubre desde las 2:00 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el estadio St. James Park.

Ojo, el compromiso será parte de la segunda jornada del Grupo F de la Champions League. Este enfrentamiento será clave el representativo parisino, ya que el resultado de este duelo determinará si pueden mantener su posición en la cima de la zona y evitar ser superados por el cuadro inglés.





