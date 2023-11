Real Madrid vs. Napoli se enfrentan EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS / STREAMING / LIVE por la fecha 5 del Grupo C de la UEFA Champions League. El partido está programado para este miércoles 29 de noviembre desde las 3:00 de la tarde (hora peruana, 9:00 p.m. en España) y se podrá ver a través de las señales de ESPN, Star Plus, Sky Sports y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

La ‘Casa Blanca’ llega a este encuentro tras ganar por 3-0 a Cádiz en el Estadio Nuevo Mirandilla (Cádiz). Los goles fueron anotados por el brasileño Rodrygo (2) y el inglés Jude Bellingham. En total, el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti lleva tres victorias consecutivas, contando LaLiga de España y la competición europea más importante.

En la previa del partido ante el equipo italiano, ‘Carletto’ se mostró orgulloso de poder alcanzar al técnico con más triunfos en la Copa de Europa en la historia del equipo ‘blanco’, Miguel Muñoz con 41, si derrota al Napoli. “Hasta ahora lo hemos hecho bien y queremos jugar el mejor partido posible, es lo más importante, luego están las estadísticas individuales. Obviamente llegar al nivel de una leyenda como Muñoz me hace estar contento”, destacó.

Para el duelo ante los napolitanos, el DT convocó a jugadores del Castilla como Theo Zidane, Nico Paz, Mario Martín y Gonzalo García más por guardametas Fran González y Lucas Cañizares. Cabe destacar que Luka Modric es el último jugador que se suma a la larga lista de ausencias por lesión.

Napoli, por su parte, llega a este compromiso tras vencer por 2-1 a Atalanta en el Gewiss Stadium (Bérgamo), por la jornada 13 de la Serie A. El campeón italiano se ubica en la cuarta posición de la liga doméstica con 24 puntos, ocho unidades menos que el líder Inter. En la Champions, el equipo dirigido por Walter Mazzarri se ubica en el segundo lugar con 7 puntos (superando por 4 puntos al Braga) y está al borde de la clasificación.





¿A qué hora juega Real Madrid vs. Napoli?

El partido Real Madrid vs. Napoli está programado para jugarse este miércoles 29 desde las 3:00 de la tarde, en horario peruano, colombiano y ecuatoriano. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia iniciará a las 4:00 de la tarde. En España iniciará a las 9:00 p.m.





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Napoli?

Real Madrid vs. Napoli, por la quinta fecha de la Champions League, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN, Star Plus, Movistar y Sky Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





Real Madrid vs. Napoli: ¿dónde se juega?





