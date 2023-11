Apenas había comenzado el partido, y Alejandro Garnacho abrió el marcador con un gol inolvidable: tras un centro de Diogo Dalot, el argentino se suspendió en el aire y realizó una hermosa chalaca para vencer la portería defendida por Jordan Pickford. Manchester United goleó 3-0 a Everton, pero de lo único que se habla -hasta ahora- es de la acrobacia del sudamericano. Si bien ha recibido muchos elogios, este lunes le llegó su primera crítica: Arturo Vidal, en su canal de Twitch, destacó la habilidad del joven, pero le recriminó por imitar la celebración de Cristiano Ronaldo.

Para muchos, la chalaca en Goodison Park puede ser el gol del año. Incluso es comparada con la que hizo Wayne Rooney, leyenda de los ‘Diablos Rojos’, en el derbi ante el Manchester City. El mediocampista chileno se sumó a los elogios, pero no le gustó que Garnacho haya emulado la clásica celebración del goleador portugués. “Terrible golazo. Lo único malo, o lo que no entendí, es por qué celebra como Cristiano”, indicó.

“Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre. No entiendo por qué no celebra y se hace su chapa. Él es un jugador ya grande. Tiene que hacer su nombre, o sino va a quedar siempre en la sombra. Celébralo de otra manera. Pero de que fue golazo, fue golazo”, concluyó el futbolista del Athletico Paranaense, quien lleva más de dos meses lesionado y está en la mira de Boca Juniors de cara a la próxima temporada.

Después del triunfo del equipo de Ten Hag, Garnacho reveló que no podía creer que había realizado ese gol, similar al que hizo Cristiano Ronaldo a la Juventus por la Champions League. “Para ser honesto, no puedo creerlo”, dijo Alejandro a Sky Sports. “No vi cómo marqué, solo escuché y pensé ‘Dios mío’. Uno de los mejores goles que he marcado, por supuesto, y estoy muy feliz”, añadió.





Manchester United va por el milagro en la Champions

Si bien en la Premier League ha mejorado y ha escalado posiciones -se ubica en el sexto lugar con 24 puntos, tras tres victorias consecutivas-, el presente del Manchester United en la Champions League es todo lo contrario: está en la última posición con tres puntos, uno por debajo de Galatasaray y el FC Copenhague, y nueve menos que el líder Bayern Múnich.

En su próximo partido, programado para este martes 28 de noviembre, los ‘Red Devils’ visitarán a Galatasaray en el Rams Park (Estambul). Será un duelo definitorio entre ambos equipos. El que gane todavía tendrá chances de clasificar a octavos de final; mientras que el que pierda se puede ir despidiendo del torneo. Es importante destacar que, en la última jornada, el United recibirá al multicampeón alemán.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR