Sorteo de Champions League (EN VIVO - ONLINE - EN DIRECTO) desde Nyon, Suiza este lunes 7 de noviembre a partir de las 06:00 a.m. (hora peruana). Los emparejamientos de octavos de final serán televisados por las señales de UEFA TV, ESPN y STAR Plus. Vale recordar que esta rifa de llaves tiene restricciones: no pueden enfrentarse escuadras coincidieran en su grupo ni dos equipos del mismo país.

La presencia del París Saint Germain y Liverpool en el bombo de los segundos puede ofrecer cotejos de alto voltaje y podría incluso repetirse el partido de la pasada temporada entre el equipo de la capital francesa y el Real Madrid, vigente campeón del certamen.





¿Qué equipos están en el sorteo de los octavos de final?

Los 16 clubes que avanzaron desde la fase de grupos de la UEFA Champions League, como primeros y segundos.

Campeones de grupo:

Bayern Munich

Benfica, Chelsea

Manchester City

Napoli, Porto

Real Madrid

Tottenham

Subcampeones de grupo:

Brujas

Dortmund

Frankfurt, Inter

Leipzig

Liverpool

Milan

Paris Saint-Germain





¿Cuándo empiezan los octavos de final de la Champions League?

Los partidos de ida están programados para el 14, 15, 21 y 22 de febrero de 2023. En tanto, los duelo de vuelta serán el 7, 8, 14 y 15 de marzo.





¿Cómo se jugarán los octavos de final de la Champions League?

Las eliminatorias se disputarán en partidos ida y vuelta, pero ya no existe el valor doble de los goles de visitante como ya sucedió en la pasada temporada. Los que han sido primeros de grupo jugarán la vuelta como locales.





Horarios en el mundo para ver el sorteo de octavos de final de la Champions League





México: 05.00 horas

Perú: 06.00 horas

Colombia: 06.00 horas

Ecuador: 06.00 horas

Bolivia: 07.00 horas

Venezuela: 07.00 horas

Argentina: 08.00 horas

Paraguay: 08.00 horas

Uruguay: 08.00 horas

Chile: 08.00 horas

Brasil: 08.00 horas

España: 12:00 horas





Canales para ver el sorteo de octavos de final de la Champions League





México: ESPN, STAR Plus y UEFA TV

Perú: ESPN, STAR Plus y UEFA TV

Colombia: ESPN, STAR Plus y UEFA TV

Ecuador: ESPN, STAR Plus y UEFA TV

Bolivia: ESPN, STAR Plus y UEFA TV

Venezuela: ESPN, STAR Plus y UEFA TV

Argentina: ESPN, STAR Plus y UEFA TV

Paraguay: ESPN, STAR Plus y UEFA TV

Uruguay: ESPN, STAR Plus y UEFA TV

Chile: ESPN, STAR Plus y UEFA TV

Brasil: ESPN, STAR Plus y UEFA TV

España: UEFA TV





