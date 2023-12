¡Imperdible! Este lunes 18 de diciembre se llevará a cabo EN VIVO y EN DIRECTO el sorteo de los octavos de final de la Champions League, en Nyon, Suiza. El evento está pactado para iniciar a las 6:00 a.m. (hora peruana, 8:00 a.m. en Argentina y al mediodía en España) y será transmitido por las señales de ESPN, Star Plus, UEFA TV y Movistar. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto de la ceremonia, que revelará los enfrentamientos en la próxima instancia. No te lo puedes perder.

Ya se terminó la fase de grupos y se viene la hora de la verdad en la máxima competición de Europa. FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad son los representantes de España; Bayern Múnich, Dortmund y Leipzig representan a Alemania; Inter, Lazio y Napoli a Italia; Manchester City y Arsenal a Inglaterra; Copenhague a Dinamarca; PSG a Francia; Porto a Portugal y PSV a Países Bajos.

¿Cómo es el formato del sorteo? Será el habitual, con dos bombos. En uno estarán los ocho que se clasificaron como líderes; en el otro, los segundos. Eso sí, hay que tener dos cosas claras: no pueden enfrentarse equipos que compartieron grupo o que sean de la misma nacionalidad. Asimismo, los primeros de zona jugarán la ida como visitantes y cerrarán la serie en su cancha.

Luego del sorteo, los clubes se enfocarán en sus ligas, pues tendrán que pasar varias semanas para jugar los octavos de final. Según la programación de la Champions, los encuentros de ida se disputarán el 13, 14, 20 y 21 de febrero de 2024; mientras que los duelos de vuelta serán el 5, 6, 12 y 13 de marzo.





Champions League: clasificados a octavos de final

GRUPO A: Bayern Múnich (Bombo 1), Copenhague (Bombo 2)

Bayern Múnich (Bombo 1), Copenhague (Bombo 2) GRUPO B: Arsenal (Bombo 1), Liverpool (Bombo 2)

Arsenal (Bombo 1), Liverpool (Bombo 2) GRUPO C: Real Madrid (Bombo 1), Napoli (Bombo 2)

Real Madrid (Bombo 1), Napoli (Bombo 2) GRUPO D: Real Sociedad (Bombo 1), Inter Milan (Bombo 2)

Real Sociedad (Bombo 1), Inter Milan (Bombo 2) GRUPO E: Atlético Madrid (Bombo 1) y Lazio (Bombo 2)

Atlético Madrid (Bombo 1) y Lazio (Bombo 2) GRUPO F: Dortmund ((Bombo 1)) y PSG (Bombo 2)

Dortmund ((Bombo 1)) y PSG (Bombo 2) GRUPO G: Manchester City (Bombo 1) y Leipzig (Bombo 2)

Manchester City (Bombo 1) y Leipzig (Bombo 2) GRUPO H: Barcelona (Bombo 1) y Porto (Bombo 2)





¿A qué hora inicia el sorteo de la Champions?

El sorteo de los octavos de final de Champions League está programado para realizarse este lunes 18 de diciembre de 2023 desde las 6:00 de la mañana, en horario peruano y colombiano. En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 8:00 de la mañana; mientras que en España al mediodía.





¿En qué canales ver el sorteo de la Champions?

Si no te quieres perder el sorteo de octavos de final de la Champions League, recuerda que se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Movistar para España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mientras que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





