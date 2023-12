En el complicado juego de las transferencias, donde las estrellas del fútbol son disputadas como tesoros codiciados, el Real Madrid no está dispuesto a dejar ningún cabo suelto. Con los nombres de Kylian Mbappé y Erling Haaland en la mira para reforzar su frente de ataque en la temporada 2024/2025, el club blanco tiene un plan B meticulosamente elaborado en caso de que las gestiones por sus objetivos primarios no lleguen a buen puerto. Esa alternativa tiene nombre y apellido: Victor Osimhen. Aunque las estrellas francesa y noruega son los preferidos, el club merengue no está dispuesto a dejar nada al azar y contempla al delantero del Napoli como una opción de primer nivel.

La intención del Real Madrid de reforzar su ataque no es ningún secreto, y la búsqueda de una figura estelar para la temporada 2024/2025 es una prioridad clara. En ese contexto, Osimhen ha llamado la atención del club blanco con sus impresionantes actuaciones y su capacidad goleadora. El nigeriano se prepara para extender su contrato con el Napoli hasta 2028, pero el Real Madrid estaría dispuesto a asumir la cláusula de rescisión de 130 millones de euros para asegurarse sus servicios.

Esta estrategia no solo demuestra la ambición del Real Madrid por incorporar un referente de primer nivel, sino que también revela su determinación en el mercado de fichajes. La cifra de 130 millones podría establecer un récord de traspaso para el conjunto blanco, pero la directiva parece estar dispuesta a romper barreras económicas para reforzar su plantilla con un talento de la talla de Osimhen.

Mientras el Real Madrid traza sus planes, el Napoli se frota las manos con la posibilidad de una venta millonaria por uno de sus jugadores más destacados. La cláusula de rescisión establecida por el club italiano se convierte en un activo valioso ante el interés del gigante español, y el cuadro partenopeo podría beneficiarse económicamente de manera significativa.

El mercado de fichajes siempre guarda sorpresas, y aunque los aficionados madridistas sueñan con Mbappé o Haaland, Víctor Osimhen se presenta como una opción sólida y emocionante. En el fútbol, los planes pueden cambiar rápidamente, y el Real Madrid está listo para cualquier escenario en su búsqueda de fortalecer su ataque y mantenerse en la élite europea.





Víctor Osimhen tiene contrato con el Napoli hasta el 30 de junio de 2025. (Foto: Getty Images)





¿Cómo y cuándo llegó Osimhen al Napoli?





El 1 de julio de 2020, el Napoli oficializó el fichaje de Osimhen, convirtiéndolo en el delantero más caro en la historia del club. Su traspaso desde el Lille OSC de la Ligue 1 por una cifra cercana a los 70 millones de euros generó una expectativa, y hasta ahora, el joven atacante ha demostrado que vale cada céntimo de su costo.

Victor Osimhen ha encontrado en el Napoli la plataforma perfecta para demostrar su talento. Con su habilidad innata y su mentalidad ambiciosa, ha dejado una marca indeleble en el club italiano. A medida que continúa su desarrollo y madurez como futbolista, no hay duda de que seguirá brillando en el fútbol europeo y representando con orgullo a su país, Nigeria.





