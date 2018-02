El entrenador del Real Madrid , Zidane, dijo que no está preocupado por su futuro mientras su equipo se prepara para enfrentar al PSG en la ida de octavos de final de la Champions League , que podría determinar si continúa en el club. Y para ello, los memes ya han calentado la previa del partido.



El francés se convirtió en el primer entrenador en defender con éxito el título de la Liga de Campeones la temporada pasada con el actual formato de la competición y también consiguió ganar la liga española con el Madrid. Sin embargo, esta temporada su equipo está a 17 puntos del Barcelona en el torneo local, lo que ha generado rumores sobre su continuidad.



Con el Real Madrid también eliminado de la Copa del Rey, la eliminatoria contra el PSG y su temible tridente ofensivo formado por Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbappe representa una oportunidad para salvar una de las peores temporadas del club en la historia reciente.



"No pienso en mi futuro, pienso en el partido y es en eso en lo que me concentro. El resto no lo podemos controlar. Lo que puedo controlar es lo que vamos a hacer en el campo. El resto, lo veremos", dijo Zidane en rueda de prensa antes del choque del miércoles.



"Estoy muy contento de poder jugar este tipo de partidos. Ahora mismo no hay ninguna presión en particular. Hemos preparado como siempre nuestra semana, este partido (...) Es cierto que siempre habrá presión, pero es algo habitual. Voy a disfrutar como he dicho siempre", agregó.