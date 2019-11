Y hubo que decir adiós. David Villa, el máximo goleador de la Selección de España, anunció el último miércoles su retiro del fútbol profesional cuando finalice la temporada de la liga japonesa. popular 'Guaje, ex Barcelona y que juega en el Vissel Kobe desde principios de este 2019, hizo el anuncio en su cuenta oficial de Twitter. “Después de 19 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol al final de temporada. Gracias a todos los equipos, entrenadores y compañeros que me han permitido disfrutar de esta carrera soñada”, sostuvo el también ex Valencia.

Los hinchas del ‘Barza’ no demoraron en responder a la publicación en redes sociales y le agradecieron, entre otras cosas, el título alcanzado en la Champions League en 2011. Ante Manchester United en Wembley, los culés ganaron 3-1 y con gol del delantero español.

Es por ello que en la fotogalería de esta nota te presentamos en qué anda el 11 del Barcelona que saltó al campo de juego en tremendo partidazo. Algunos ya se encuentran retirados y hasta tomaron cursos de entrenador para desempeñarse actualmente como DT. ¿Villa tomará los mismos pasos?

