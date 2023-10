Con un doblete del ‘Bebote’, Santiago Giménez, Feyenoord ha conseguido una importante victoria ante Lazio por 3-1 en la jornada 3 de la UEFA Champios League. Los goles del partido fueron anotados por Santi Giménez (31′ y 74′) y Zerrouki (45+2′) a favor del local, mientras que para Lazio descontó de penal Pedro a los 83 minutos. Con este triunfo, Lazio ha culminado esta fecha con 6 puntos y es líder transitorio del Grupo E, aunque una victoria del Atlético de Madrid ante Celtic los mandaría al segundo lugar (Atlético sumaría 7). Por su parte, Lazio queda tercero con 4 unidades.

Feyenoord vs. Lazio: estas fueron las alineaciones del partido

Feyenoord: J. Biljow; B. Nieuwkoop, L. Geertruida, D. Hancko, Q. Hartman; M. Wieffer, R. Zerrouki, Q. Maduro; C. Stengs, S. Giménez, I. Paixao.

¿A qué hora juegan Feyenoord vs. Lazio?

El partido entre Feyenoord vs. Lazio está programado para empezar a partir de las 10:45 de la noche en México, aunque la hora podría variar según el país en el que estés. En Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará a las 11:45 p.m; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay se prevé que inicie a las 1:45 a.m.

¿Dónde y cómo ver Feyenoord vs. Lazio?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Feyenoord vs. Lazio en México a través de las señales de ESPN, Star Plus y DirecTV. Si estás en Estados Unidos, en cambio, te recomendamos sintonizar TUDN USA.

Últimos 5 partidos de Feyenoord

FECHA LOCAL VS. VISITA 21/10 Feyenoord 4-0 Vitesse 8/10 Zwolle 0-2 Feyenoord 4/10 Atlético Madrid 3-2 Feyenoord 30/09 Feyenoord 3-1 Go Ahead Eagles 27/09 Ajax 0-4 Feyenoord

Últimos 5 partidos de Lazio

FECHA LOCAL VS. VISITA 4/10 Celtic F.C 1-2 Lazio 30/09 Milan 2-0 Lazio 27/09 Lazio 2-0 Torino 23/09 Lazio 1-1 Monza 19/09 Lazio 1-1 Atlético Madrid

Apuestas del Feyenoord vs. Lazio

PARTIDO 1 X 2 Feyenoord vs. Lazio -110 +285 +285

Feyenoord vs. Lazio se enfrentan por la Champions League (Vídeo: @Feyenoord)