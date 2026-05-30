Vive la EN VIVO | EN DIRECTO, donde vs. se verán las caras ONLINE | GRATIS | STREAMING, este sábado 30 de mayo desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, y siete horas más en España). El Puskás Aréna, ubicado en Budapest, Hungría, será el escenario principal de esta contienda que definirá el próximo monarca de Europa. ¿Cómo ver la transmisión de este partido en Latinoamérica? Vívelo por la señal de ESPN, disponible en cableoperadores de paga y su versión digital en Disney Plus Premium. Asimismo, en España será televisado vía Movistar Liga de Campeones y México por TNT Sports y HBO MAX.

El partido entre PSG vs. Arsenal será televisado por ESPN, Disney Plus, TNT Sports, HBO MAX y Movistar Liga de Campeones. (Video: UEFA Champions League)
El partido entre PSG vs. Arsenal será televisado por ESPN, Disney Plus, TNT Sports, HBO MAX y Movistar Liga de Campeones. (Video: UEFA Champions League)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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