El Atlético de Madrid recibe al Arsenal en el Estadio Riyadh Air Metropolitano este miércoles para un duelo decisivo de la UEFA Champions League que paraliza a la afición. Tras sus recientes victorias locales, ambos equipos buscan la gloria europea con Diego Simeone y Mikel Arteta midiendo fuerzas en un choque táctico de alto nivel. La transmisión de este encuentro estará a cargo de FOX One desde México y se podrá seguir el minuto a minuto desde las 13:00 horas Tiempo del Centro de CDMX. Aquí te dejo con todos los detalles para que sepas cómo ver el enfrentamiento entre colchoneros y ‘Gunners’, que mantiene un balance equilibrado entre ambos clubes, promete emociones debido al sólido registro goleador que los dueños de casa y la efectividad del conjunto visitante.

Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentarán por UEFA Champions League el miércoles 29 de abril (Composición Depor / @atleti / @arsenal)

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Atlético Madrid vs. Arsenal FC ida por Champions League 2026?

El partido de vuelta entre Atlético Madrid y Arsenal FC por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2026 también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido Atlético Madrid vs. Arsenal FC por vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026?

Si quieres ver partidos como Atlético Madrid vs. Arsenal FC por la ida de semifinales de la UEFA Champions League 2026, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

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La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

Conoce a qué hora y qué canales de TV ver el partido Atlético Madrid vs. Arsenal este miércoles 29 de abril por la semifinal de la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag)

Atlético Madrid vs. Arsenal FC: posibles alineaciones

Club Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giovanni Simeone, Marcos Llorente, Koke Resurrección, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Alvarez.

Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giovanni Simeone, Marcos Llorente, Koke Resurrección, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Alvarez. Arsenal Football Club: David Raya; Ben White, Gabriel Magalhães, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli.

Horarios, TV y dónde ver Atlético Madrid vs. Arsenal FC vuelta, cuartos de final Champions League 2026

Fecha: Miércoles, 29 de abril de 2026

Miércoles, 29 de abril de 2026 Lugar: Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España

Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España Horarios: 1:00 p.m. CDMX

1:00 p.m. CDMX Canal TV / Streaming: FOX One México