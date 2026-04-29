Revisa los horarios y canales para ver Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO, este miércoles 29 de abril, por la semifinal ida de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Revisa los horarios y canales para ver Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO, este miércoles 29 de abril, por la semifinal ida de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Este miércoles 29 de abril, tenemos la segunda semifinal de ida de la UEFA Champions League. Mira la transmisión del partido Atlético de Madrid vs. Arsenal en vivo y en directo, desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano, un duelo de pronóstico reservado entre dos equipos que apuntan a su primera estrella en este certamen. A continuación, revisa a qué hora se juega y por qué canales van a transmitir este partido entre Atlético de Madrid y Arsenal.

MADRID (ESPAÑA), 29/04/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal FC este miércoles 29 de abril por la ida de la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA GESTIÓN MIX
MADRID (ESPAÑA), 29/04/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal FC este miércoles 29 de abril por la ida de la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA GESTIÓN MIX

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. Arsenal por Champions League 2026?

El duelo de Atlético Madrid vs. Arsenal por semifinal de ida de la UEFA Champions League 2026 se disputará a partir de las 9:00 p.m. hora España. Aquí te dejo con más horarios para que puedas seguir el enfrentamiento minuto a minuto desde diferentes partes del mundo.

  • México: 1:00 p.m. CDMX
  • Estados Unidos: 3:00 p.m. ET
  • Argentina: 4:00 p.m.
  • Bolivia: 3:00 p.m.
  • Chile: 3:00 p.m.
  • Colombia: 2:00 p.m.
  • Centroamérica: 1:00 p.m.
  • Ecuador: 2:00 p.m.
  • Puerto Rico: 3:00 p.m.
  • Perú: 2:00 p.m.
  • Paraguay: 4:00 p.m.
  • República Dominicana: 3:00 p.m.
  • Uruguay: 4:00 p.m.
  • Venezuela: 3:00 p.m.

¿Qué canal transmite Atlético Madrid vs. Arsenal EN VIVO por Champions League 2026?

La transmisión del partido de Atlético Madrid vs. Arsenal EN VIVO será a través de Movistar Liga de Campeones en TV, Movistar Plus+ en streaming online y Movistar LaLiga TV Bar desde lugares autorizados en España. Aquí te dejo con más canales de TV y opciones en streaming para que puedas seguir el minuto a minuto desde cualquier parte del mundo.

  • Latinoamérica: ESPN (TV) y Disney Plus Premium (Streaming).
  • México: FOX One (Streaming).
  • Estados Unidos: Paramount+ (Streaming).

Atlético de Madrid vs. Arsenal: posibles alineaciones

  • Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Josema Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Álex Baena, Giuliano Simeone; Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julián Álvarez.
  • Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Odegaard, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Víktor Gyokeres.
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