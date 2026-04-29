Este miércoles 29 de abril, tenemos la segunda semifinal de ida de la UEFA Champions League. Mira la transmisión del partido Atlético de Madrid vs. Arsenal en vivo y en directo, desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano, un duelo de pronóstico reservado entre dos equipos que apuntan a su primera estrella en este certamen. A continuación, revisa a qué hora se juega y por qué canales van a transmitir este partido entre Atlético de Madrid y Arsenal.
¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. Arsenal por Champions League 2026?
El duelo de Atlético Madrid vs. Arsenal por semifinal de ida de la UEFA Champions League 2026 se disputará a partir de las 9:00 p.m. hora España. Aquí te dejo con más horarios para que puedas seguir el enfrentamiento minuto a minuto desde diferentes partes del mundo.
- México: 1:00 p.m. CDMX
- Estados Unidos: 3:00 p.m. ET
- Argentina: 4:00 p.m.
- Bolivia: 3:00 p.m.
- Chile: 3:00 p.m.
- Colombia: 2:00 p.m.
- Centroamérica: 1:00 p.m.
- Ecuador: 2:00 p.m.
- Puerto Rico: 3:00 p.m.
- Perú: 2:00 p.m.
- Paraguay: 4:00 p.m.
- República Dominicana: 3:00 p.m.
- Uruguay: 4:00 p.m.
- Venezuela: 3:00 p.m.
¿Qué canal transmite Atlético Madrid vs. Arsenal EN VIVO por Champions League 2026?
La transmisión del partido de Atlético Madrid vs. Arsenal EN VIVO será a través de Movistar Liga de Campeones en TV, Movistar Plus+ en streaming online y Movistar LaLiga TV Bar desde lugares autorizados en España. Aquí te dejo con más canales de TV y opciones en streaming para que puedas seguir el minuto a minuto desde cualquier parte del mundo.
- Latinoamérica: ESPN (TV) y Disney Plus Premium (Streaming).
- México: FOX One (Streaming).
- Estados Unidos: Paramount+ (Streaming).
Atlético de Madrid vs. Arsenal: posibles alineaciones
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Josema Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Álex Baena, Giuliano Simeone; Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julián Álvarez.
- Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Odegaard, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Víktor Gyokeres.