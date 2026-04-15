Este miércoles 15 de abril, el Allianz Arena vibrará con el choque definitivo donde podrás ver el partido Real Madrid vs. Bayern Múnich por el pase a las semifinales de la UEFA Champions League 2026. Tras el ajustado 2-1 de la ida, los dirigidos por Vincent Kompany buscan aprovechar su invicto en casa con figuras como Harry Kane acechando récords históricos, mientras que el equipo de Álvaro Arbeloa confía en el olfato goleador de Kylian Mbappé para silenciar Múnich una vez más. La transmisión de este encuentro será a través de la señal de FOX One desde México y se podrá ver minuto a minuto a partir de las 13:00 horas Tiempo del Centro de CDMX. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir el enfrentamiento entre bávaros y merengues, que define cuál de los dos clasificará a las semifinales del prestigioso torneo de clubes europeo.

¡Acción total! Mira el Real Madrid vs. Bayern Múnich EN DIRECTO por TNT Sports y HBO Max EN VIVO GRATIS. Sigue el partido por Fútbol TV y online desde EE. UU. ¡No te pierdas la intensidad de la Champions League hoy mismo! | Crédito: uefa.com / Composición Depor

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Real Madrid vs. Bayern Múnich ida por Champions League 2026?

El partido de vuelta entre Bayern Múnich y Real Madrid por la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. Bayern Múnich por vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026?

Si quieres ver partidos como Bayern Múnich vs. Real Madrid por la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

Conoce a qué hora juega Bayern Múnich vs. Real Madrid en vivo hoy miércoles 15 de abril por cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)

Real Madrid vs. Bayern Múnich: posibles alineaciones

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich; Jamal Musiala, Serge Gnabry, Michael Olise; Harry Kane.

Manuel Neuer; Josip Stanišić, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich; Jamal Musiala, Serge Gnabry, Michael Olise; Harry Kane. Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch; Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

Horarios, TV y dónde ver Real Madrid vs. Bayern Múnich vuelta, cuartos de final Champions League 2026

Fecha: Miércoles, 15 de abril de 2026

Miércoles, 15 de abril de 2026 Lugar: Allianz Arena, Múnich, Alemania

Allianz Arena, Múnich, Alemania Horarios: 1:00 p.m. CDMX

1:00 p.m. CDMX Canal TV / Streaming: FOX One México