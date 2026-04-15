Este martes 15 de abril desde las 9:00 pm horario peninsular, 3:00 pm ET y 1:00 pm Tiempo del Centro en CDMX, el Real Madrid aterriza en el Allianz Arena con la misión de remontar el 2-1 global ante un Bayern Múnich que sueña con su segunda semifinal de la UEFA Champions League en tres años; sin embargo, los merengues ya saben lo que es silenciar Múnich, evocando aquel épico triunfo de la temporada 23-24 que los catapultó a la final del prestigioso torneo de clubes europeo. Si estás en Estados Unidos y quieres ser testigo de otra noche de “magia blanca” o del poderío bávaro, no busques más: aquí te contamos cómo ver el partido Real Madrid vs. Bayern Múnich EN DIRECTO a través de TNT Sports y HBO Max.
¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. Bayern Múnich por la vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026 en México?
TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Bayern Múnich vs. Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League este miércoles 15 de abril de 2026.
- Canal 417 de Star TV
- Canal 435 de TotalPlay
- Canales 610 SD y 912 HD de Izzi
- Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable
- Canales 370 SD y 870 HD de Dish
- Canales 419 SD y 1419 HD de Sky
¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, Real Madrid vs. Bayern Múnich por la vuelta de cuartos de final de Champions League 2026 en México?
Si deseas ver el partido Bayern Múnich vs. Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 este miércoles 15 de abril vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:
- Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
- Descarga la app de HBO MAX para Android. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
- Descarga la app de HBO MAX para iOS. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles
Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:
|Planes de MAX
|Precio
|Descripción
|Plan Básico de MAX (con anuncios)
|1) 149 pesos al mes
2) 1.179 pesos al año
|Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD.
|Plan Estándar de MAX
|1) 199 pesos al mes
2) 1.779 pesos al año
|Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
|Plan Platino de MAX
|1) 249 pesos al mes
2) 2.397 pesos al año
|Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO por vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Miércoles, 15 de abril de 2026
- Lugar: Allianz Arena, Múnich (Alemania)
- Horario: 1:00 p.m. CDMX
- Canal TV: TNT Sports México
- Streaming: HBO Max México