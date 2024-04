¡Pronostico reservado! Desde el Estadio Signal Iduna Park, Borussia Dortmund vs. PSG se miden EN VIVO y EN DIRECTO el primero de mayo en el partido de ida de las semifinal de la Champions League. Este emocionante partido se perfila como un enfrentamiento intenso, con Kylian Mbappé liderando el ataque del parisino en busca de llevarse la victoria como visitante, pero no la tendrá fácil debido a la presencia de Mats Hummels defendiendo los colores de los negriamarillos, quien buscará comenzar de la mejor manera esta serie. El encuentro dará inicio a las 2:00 de la tarde (hora de Perú) y estará disponible en vivo de forma gratuita a través de ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports y Paramount+ para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

En este duelo, el Borussia Dortmund llega a la semifinal de la Champions League tras una temporada irregular en la Bundesliga, donde terminó en quinta posición. A pesar de este rendimiento, logró eliminar al Atlético Madrid en los cuartos de final con una impresionante victoria por 4-2 en el partido de vuelta, luego de haber perdido 2-1 en el partido de ida. Culminó su paso por los cuartos de final con un marcador global de 5-4 a su favor, mostrando determinación y capacidad de remontada.

Por otro lado, el Paris Saint-Germain se proclamó campeón de la Ligue 1 gracias a la victoria del Lyon por 3-2 sobre Mónaco. El equipo dirigido por Luis Enrique empató 3-3 frente a Le Havre y dependía de que Mónaco no ganara para asegurar el título antes de enfrentarse al Borussia Dortmund en la Champions League. En los cuartos de final de la Champions, el PSG logró revertir la serie ante el Barcelona: aunque perdió 3-2 como local, se recuperó con una contundente victoria por 4-1 como visitante para avanzar a las semifinales.

En esta etapa crucial de la Champions League, se produce un emocionante enfrentamiento entre dos equipos que previamente se enfrentaron en la fase de grupos. Borussia Dortmund y PSG compartieron el Grupo F durante la etapa inicial del torneo. En el primer encuentro en París, los franceses lograron una victoria por 2-0 con goles de Kylian Mbappé y Achraf Hakimi. Sin embargo, en el último partido de la fase de grupos disputado en Alemania, el resultado fue un empate 1-1, con Karim Adeyemi marcando para Dortmund y Warren Zaïre-Emery para PSG.

Este encuentro en la fase de grupos fue determinante para definir la clasificación final de ambos equipos en la tabla. Borussia Dortmund finalizó en la primera posición del grupo, mientras que PSG se ubicó en el segundo lugar. Ahora, en esta emocionante semifinal de la competición más importante a nivel de clubes en Europa, ambos equipos se enfrentan nuevamente en una instancia decisiva. Buscarán avanzar hacia la final y demostrar su capacidad en esta etapa crucial del torneo.

Los ‘Negriamarillos’ tienen entre sus fialas a Julian Brandt, quien desempeña un papel crucial en la estructura del equipo, ya que tiene la capacidad de crear juego y finalizar las jugadas. A esto se suma la capacidad goleadora de Niclas Füllkrug y la habilidad desequilibrante de Jadon Sancho, aspectos cruciales en su enfoque ofensivo, respaldados por la experiencia defensiva de Mats Hummels, quien aporta solidez desde el fondo.

Por otro lado, los francés no se quedan atrás, debido a que cuenta con figuras destacadas, siendo Kylian Mbappé la principal entre ellas. ‘Kiki’, reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo, demuestra su calidad en cada partido importante. Sus socios clave incluyen a Achraf Hakimi, conocido por su habilidad para desbordar, y a Ousmane Dembélé, cuyo nivel sigue en ascenso. Además, Warren Zaïre-Emery y Vitinha juegan un papel fundamental en el mediocampo del equipo francés, contribuyendo a equilibrar el juego y facilitar las transiciones entre defensa y ataque.

¿A qué hora inicia Dortmund vs. PSG?

El enfrentamiento entre Borussia Dortmund y PSG este miércoles 1 de mayo por la primera semifinal de la Champions League promete ser un duelo con muchas oportunidades de gol. Si estás buscando ver este partido, ten en cuenta que los horarios pueden variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en México comenzará a la 1:00 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador iniciará a las 2:00 p.m. En Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 3:00 p.m., y en Argentina y Uruguay vivirán este choque a las 4:00 p.m. ¡No te olvides que en Depor pasaremos todas las incidencias de este cruce!





¿En qué canales TV ver Dortmund vs. PSG?

Si deseas ver el encuentro completo entre Borussia Dortmund y PSG por la Champions League pero no sabes qué canales pasaran este emocionante choque, te indicamos a continuación. El enfrentamiento será transmitido EN VIVO y GRATIS en toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports, Paramount+ y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¡No te lo puedes perder!





¿Dónde juegan Dortmund vs. PSG?

El partido de ida de la semifinal de la Champions League entre Borussia Dortmund y PSG se llevará a cabo en el Signal Iduna Park, un estadio de fútbol ubicado en la ciudad de Dortmund, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, al oeste de Alemania. Este estadio es la sede habitual del Borussia Dortmund y tiene una capacidad para 81,365 espectadores. Fue reconstruido como una de las sedes principales de la Copa Mundial de Fútbol de 2006 celebrada en Alemania.

