Este miércoles 29 de abril desde las 2:00 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, para definir a uno de los finalistas de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Riyadh Air Metropolitano será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España.

Por la Champions League, Atlético de Madrid vs. Arsenal se ven las caras por las semifinales. (Video: Atlético de Madrid)
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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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