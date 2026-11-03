Desde España, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO en duelo válido por la fecha 4 de la Fase de Liga de la . ¿Dónde pasan el partido que se juega en el Spotify Camp Nou? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que pudiste ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, puedes mirarlo por TNT Sport y HBO MAX, y si estás en España, solo tienes que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 3 de noviembre desde las 15:00 horas.

Barcelona vs. Aston Villa en el Spotify Camp Nou por la Champions League. (Video: Aston Villa)
Barcelona vs. Aston Villa en el Spotify Camp Nou por la Champions League. (Video: Aston Villa)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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