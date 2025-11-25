Este martes 25 de noviembre en Inglaterra, vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la . La programación de los horarios según el país es la siguiente: a las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 5:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; a las 2:00 p.m. en México; a las 4:00 p.m. en Bolivia y Venezuela; y a las 9:00 p.m. en España. En cuanto a la transmisión para Latinoamérica, estará disponible en ESPN y Disney Plus; a su vez, TNT Sports y MAX cuentan con los derechos televisivos para México, mientras que en España se verá por Movistar Liga de Campeones. No lo mires por Fútbol Libre TV.

Barcelona vs. Chelsea por Champions League. (Video: FC Barcelona)
