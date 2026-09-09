Desde el Spotify Camp Nou, vs. EN VIVO | EN DIRECTO juegan por la , en el duelo válido por la jornada 1 de la Fase de Liga. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo por TNT Sport y HBO MAX, y si estás en España, solo tendrás que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 9 de septiembre desde las 11:45 a.m.

Por la fecha 1 de la Fase de Liga, Barcelona vs. Feyenoord juegan por la Champions League. (Video: FC Barcelona)
Por la fecha 1 de la Fase de Liga, Barcelona vs. Feyenoord juegan por la Champions League. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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