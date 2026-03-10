Desde el St James’ Park, juegan por la , en el duelo válido por la ida de los octavos de final. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo por TNT Sport y HBO MAX, y si estás en España, solo tendrás que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 10 de marzo desde las 15:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

Por los octavos de final de la UEFA Champions League, Barcelona vs. Newcastle juegan en Inglaterra. (Video: FC Barcelona)
