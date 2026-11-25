Desde el Estadio Olímpico de Bakú (Azerbaiyán), Barcelona vs. Sabah EN VIVO | EN DIRECTO juegan por la Champions League 2026-27, en el duelo válido por la jornada 5 de la Fase de Liga. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo por TNT Sport y HBO MAX, y si estás en España, solo tendrás que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 25 de noviembre a las 12:45 de la tarde (horario en Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Argentina y seis más en España.
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