Este martes 17 de febrero desde las 3:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por los 16vos. de final (ida) de la . ¿Cómo puedes ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estádio Da Luz será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Previa Real Madrid vs. Benfica. (Video: ESPN)
