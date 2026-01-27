Real Madrid y Benfica se miden este miércoles 28 de enero, en uno de los choque más atractivos de la jornada y que definirá la suerte de ambos clubes en la Champions League. Si bien los españoles tienen una mejor posición, buscan asegurar su clasificación a octavos de final, sin necesidad de playoffs.

El panorama para los lusos es distinto, pues necesitan ganar y esperar una serie de resultados para alargar su permanencia en el torneo de clubes más importante de Europa.

Pero este encuentro tiene otro ingrediente que lo hace especial y es que, fuera de los puntos en disputa, enfrentan a dos viejos conocidos: José Mourinho y Álvaro Arbeloa. El primero dirigió a este último en su paso por la ‘Casa Blanca’.

De hecho, en rueda de prensa previo a este partido, el experimentado entrenador portugués no ocultó su cariño por el joven estratega español que hoy dirige a uno de los clubes más importantes del mundo.

“Arbeloa es mi niño, no es solo un exjugador mío. Álvaro es de mis jugadores favoritos a nivel personal, no fue el mejor jugador que tuve en el Madrid, pero sí uno de los mejores hombres. Es al último al que podría presionar”, dijo Mourinho.

“Quiero que le vaya bien donde vaya. Yo quiero que al Madrid le vaya bien con cualquier entrenador. Imagínate al Madrid con Arbeloa, lo que quiero que le vaya bien. Quiero mucho al Madrid y quiero mucho a Álvaro. Solo quiero que les vaya mal mañana”, agregó el entrenador de 63 años.

Por otro lado, Mourinho se refirió a Xabi Alonso quien dejó el cargo de director técnico de Real Madrid hace solo unas semanas atrás, luego de perder la Supercopa de España ante Barcelona.

“Xabi es otro de mis chicos. Solo tengo recuerdos positivos de él. He tenido la emoción, que tendré mañana de jugar contra Álvaro, de jugar contra Xabi. Me he emocionado de jugar contra Xabi y mañana me emocionaré con Álvaro. Una alegría lo que hizo en el Leverkusen. Lo que pasó en el Madrid es algo que no me interesa. En el fútbol nada me sorprende. Seguro que su carrera irá en otra dirección y será muy feliz. Es un gran entrenador”, finalizó.

Como se recuerda, Mourinho dirigió a Real Madrid desde el 2010 hasta el 2013, donde no pudo ganar la Champions League, pero sí trofeos como LaLiga, Copa del Rey, y Supercopa de España.

TE PUEDE INTERESAR