Este martes 8 de septiembre desde las 2:00 p.m. (horario peruano), chocaron por la primera fecha de la de la . ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estuvo a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Santiago Bernabéu fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España.

Por la fecha 1 de la Fase de Liga, Real Madrid vs. Inter se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu. (Video: Real Madrid)
Por la fecha 1 de la Fase de Liga, Real Madrid vs. Inter se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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