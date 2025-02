¡Solo uno avanzará! Real Madrid vs. Manchester City se ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS desde el Estadio Santiago Bernabéu, este miércoles 19 de febrero, por el partido de vuelta de los Play-offs de la UEFA Champions League 2025. Como bien se recordará, la ida terminó 3-2 a favor de los ‘Merengues’, por lo que los dirigidos por Pep Guardiola saldrán en busca del milagro en la capital española. El encuentro está programado para las 3:00 de la tarde (hora peruana) e irá por la transmisión de ESPN, Disney Plus, DirecTV (DGO), Movistar, FOX Sports y HBO Max en América Latina. En esta misma línea, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Por otro lado, te informamos que el duelo tendrá el mismo horario en países como Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, en cambio, se disputará una hora más tarde, a las 4:00 p.m.; mientras que en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el compromiso empezará a las 5:00 de la tarde. Consulta los canales de TV y horarios cuantas veces sea necesario para que no te lo pierdas. ¡Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles e incidencias en Depor!

Real Madrid vs. Manchester City se enfrentan por Play-offs de la Champions League, ¿quién será eliminado? (Video: @realmadrid)