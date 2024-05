Real Madrid vs. Bayern EN VIVO: previa de semifinal Champions League vía ESPN y STAR Plus.

Desde el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid y Bayern Munich juegan EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV por la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League. El partido, que definirá cuál es el equipo que acompaña al Borussia Dortmund a la final de Wembley del 1 de junio, arrancará a las 2 de la tarde (hora peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN, STAR Plus, TNT Sports y MAX para América Latina y México, mientras que Movistar Liga de Campeones será la señal encargada para España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor.com puede ofrecerte. El choque de ida que se jugó la semana pasada en Allianz Arena quedó empatado 2-2.

Presente el Bayern en el camino madridista a las conquistas de la octava, novena, décima y duodécima Copa de Europa, la decimoquinta demanda eliminar al equipo que en más ocasiones derrotó al Real Madrid en Europa (11 en 27 duelos). Sin perder el Real Madrid en su estadio en la Champions desde la vuelta de cuartos de la edición 2021-22, ante el Chelsea, y no significó la eliminación.

Las buscarán el brasileño Vinícius Junior, autor del doblete en Múnich, repitiendo el papel decisivo en eliminatorias que de Cristiano Ronaldo pasó a Karim Benzema. Siendo factor decisivo en el presente el jugador que ya decidió en París el último título madridista en la competición.

Y con el reto de Jude Bellingham de poner fin a su particular maldición. Nueve partidos en su carrera ante el rival al que más se enfrentó y ningún triunfo. Siete derrotas y dos empates. El último ya de madridista y en su peor partido de la temporada. Al Bayern al que descartó ir cuando era un niño porque el reto mayor era acabar con su hegemonía en el Borussia Dortmund.

No hay dudas para ‘Carletto’ más allá de la habitual en los grandes duelos de esta temporada por las graves lesiones de Militao, que ya compite pero no tiene ritmo para un partido de esta grandeza, y David Alaba, la única baja ausencia madridista.

En una defensa en la que regresa Dani Carvajal tras cumplir un partido de sanción en el Allianz, mantener a Nacho Fernández en el centro de la zaga o retrasar la posición de Aurélien Tchouaméni para la entrada de Eduardo Camavinga como mediocentro. El peligro al contragolpe del Bayern aumenta las opciones de que el técnico italiano repita.





La última carta del Bayern Munich





En un curso en el que el Bayern Múnich perdió un reinado que parecía eterno en la Bundesliga, arrebatado por el poderío del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, se juega toda su temporada a una carta en el Bernabéu. Y llega al partido con muchos jugadores atravesando problemas físicos que hacen que haya cierto margen de duda con respecto a sus posibilidades de jugar.

Hay una serie de jugadores que por estar en buena condición física son casi seguros, ya que estarían en condiciones de jugar en caso de ser necesario 120 minutos si hay prórroga como Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Noussair Mazraoui, Leon Goretzka, Thomas Müller y Harry Kane. Sin embargo, hay muchas posiciones, empezando por el centro de la defensa, en la que hay muchas dudas.

Los dos titulares habituales en los últimos compromisos han sido Eric Dier y Mathjis De Light. Dier sufrió un corte en la cabeza en el último partido contra el Stuttgart y terminó jugando con una venda pero es de esperar que pueda estar ante el Real Madrid. De Light ha tenido problemas de rodilla y aunque el domingo volvió a los entrenamientos, habrá que esperar si está en la forma física adecuada hasta el día del partido.

En todo caso, para el Bayern la posibilidad de salvar la temporada pasa por vencer por tercera vez en su historia en el estadio madridista o lograr el pase con penaltis, como en 2012 cuando los fallos de Sergio Ramos, Kaká y Cristiano Ronaldo, sepultaron las esperanzas de José Mourinho. En el duelo de bestias negras emerge la figura de Ancelotti que no perdió un solo encuentro en toda su carrera ante el conjunto alemán y lo derrotó en seis de nueve partidos. Wembley espera al favorito de la final por historia.





Alineaciones probables de Real Madrid vs. Bayern





Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius, Rodrygo.

Bayern Munich: Neuer; Kimmich, De Light, Dier, Mazraoui; Laimer; Müller, Goretzka; Sané, Kane, Musiala.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Bayern Munich?





El compromiso Real Madrid vs. Bayern se llevará a cabo este miércoles 8 de mayo a partir de las 2:00 de la tarde en países como Ecuador, Colombia y Perú. En Chile y Paraguay, el inicio será a las 3:00 p.m., mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay comenzarán a las 4:00 p.m. Por otro lado, en España la pugna comenzarán partir de las 9:00 de la noche.





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Bayern Munich?





El partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich podrá verse a través de ESPN, STAR Plus, TNT Sports y MAX (México), señales oficiales de la Champions League para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar Plus y Movistar La Liga. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Real Madrid y Bayern Munich empataron 2-2 en el partido de ida que se jugó en Alemania. (Foto: AFP)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO