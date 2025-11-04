Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Cabezazo letal! Gol de Alexis Mac Allister puso el 1-0 del Liverpool vs Real Madrid
Después de un primer tiempo un tanto trabado, en donde la gran figura fue Thibaut Courtois, el Liverpool pudo encontrar una chance para romper las redes del Real Madrid y fue todo por la vía del balón detenido. Fue una oportunidad creada a partir de una falta que le dio cercanía al equipo de Arne Slot para poder acercarse más al área de su rival, fue entonces Szoboszlai quien terminó mandando el centro al área, con dirección al primer palo, que fue donde encontró a Alexis Mac Allister que logró conectar con el balón y sacar toda la potencia para poder marcar el primer gol del partido.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.