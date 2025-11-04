Real Madrid vs. Liverpool se enfrentan por la Champions League. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 4 de la Fase de Liga de la . Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de ESPN (Disney Plus Premium) si estás en Latinoamérica, Movistar Liga de Campeones desde España y en México por HBO MAX y TNT Sports; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este duelo está pactado para el martes 4 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; y seis horas más en España) y se disputará en el Anfield. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Real Madrid vs. Liverpool juegan por la Champions League. (Video: Real Madrid)
