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¡Suspenso en el Camp Nou! Goles de Anthony Elanga para el 2-2 del Newcastle vs. Barcelona
Si bien Barcelona inició el partido con un arranque frenético, el cual parecía que le iba a permitir manejar el trámite con tranquilidad, el 1-0 parcial de Raphinha comenzó a quedar cada vez más lejos con el correr de los minutos. Así pues, Anthony Elanga apareció por partida doble para generarle más de un dolor de cabeza a Hansi Flick. En primera instancia, el delantero del Newcastle United marcó el 1-1 después de un buen pase de Lewis Hall desde la izquierdo, evitando que Joan García le achique el espacio con su salida. Instantes después, como sacudiéndose del 2-1 anotado por Marc Bernal, el propio Elanga levantó la mano desde el lado contrario para, con un sutil toque de derecha, decretar el 2-2 en el Spotify Camp Nou. Tenemos llave, señores.
Gol de Anthony Elanga para el 1-1:
Gol de Anthony Elanga para el 1-1 del Newcastle vs. Barcelona. (Video: ESPN)
Gol de Anthony Elanga para el 2-2:
Gol de Anthony Elanga para el 2-2 del Newcastle vs. Barcelona. (Video: ESPN) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.