Gol de Fermín López para el 1-0 del Barcelona vs Olympiacos
No esperaron mucho tiempo para hacer respetar su localía, el ya se impone en Montjuic en el partido de la fecha 3 de la . Después de constantes minutos en los que con velocidad trataron de llegar a marcar el gol frente al Olympiacos, el golpe llegaría en menos de 10 minutos del silbatazo inicial, luego de que desde el medio llegará un balón hacia Fermín López que se metió en diagonal al área, donde visualizó a Lamine Yamal y le cedió el balón. Si bien, Yamal no pudo sacar su perfil para sacar un mejor disparo, fue clave para devolverle la pelota a un Fermín que encontró el espacio a disposición para sacar el remate directamente al arco, donde prácticamente sin arquero, puso el 1-0 del partido.

