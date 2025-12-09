Golazo de Knauff para el 1-0 de Frankfurt vs Barcelona. (Video: ESPN)
Golazo de Knauff para el 1-0 de Frankfurt vs Barcelona. (Video: ESPN)

Cuando el Barcelona vs. Frankfurt determinaba una ligera ventaja para los locales, la visita dio el primer golpe. Ansgar Knauff lideró un contragolpe letal que lo llevó a él mismo a meterse en el área. El alemán alzó la mirada, logrando superar a dos defensas en el recorrido y definió de manera cruzada, colocando el balón en un punto imposible de atrapar para Joan García. De esta manera, abrió el marcador en un escenario como el Camp Nou que quiere ver el repunte ‘culé’ en la presente temporada de la Champions League.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS