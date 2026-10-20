Gol de Désiré Doué para el 1-0 del PSG vs. Barcelona. (Video: ESPN)
Gol de Désiré Doué para el 1-0 del PSG vs. Barcelona. (Video: ESPN)

En el partidazo de la jornada, el se adelanta ante Barcelona por la . amagó ante la defensa blaugrana y sacó un remate rasante hacia el lado izquierdo para vencer a Joan García y anotar un golazo que puso en ventaja al conjunto parisino en el Parque de los Príncipes.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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