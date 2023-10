Uno de los futbolistas que tenía una deuda pendiente con el Manchester City en la presente temporada era Erling Haaland. Y es que luego de brillar con un gran nivel en la anterior campaña, el ‘Cyborg’ solo pudo anotar en la Premier League, más no en la Champions League. Sin embargo, esta sequía de goles del noruego terminó este miércoles en el duelo ante Young Boys, tras convertir un doblete para el 3-1 a favor del equipo de Pep Guardiola.

La primera diana del atacante llegó a los 67′. Luego de una dura falta de Mohamed Cámara sobre un futbolista del conjunto inglés, el árbitro principal decretó la pena máxima a favor de la visita. Fue Erling Haaland quien tomó rápidamente el balón y no desaprovechó la oportunidad: conectó un potente remate hacia el palo izquierda para el 2-1 de los ‘Citizens’.

No obstante, las acciones para el ‘Cyborg’ no culminarían así, ya que minutos después aprovechó un gran pase de Rodri en el área rival y sorprendió con un gran amague para burlar a su marca. De manera instántanea, el delantero disparó con pierna derecha y mandó al esférico hacia la esquina superior del portero Racioppi, quien no pudo hacer nada para evitar el 3-1 y doblete del noruego.

Erling Haaland anotó doblete para el 3-1 de Manchester City vs. Young Boys. (Video: beIN Sports)

Manchester City vs. Young Boys: lo que se viene

Luego de medirse ante el Shakhtar Donetsk, Manchester City deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Manchester United, con el que se medirá el domingo 29 de octubre desde las 10:30 de la mañana (hora peruana y colombiana), en el Old Trafford.

Ojo, este duelo será crucial para la escuadra de Pep Guardiola, que marcha en la segunda posición de la tabla de la Premier League. En caso de vencer a los ‘Diablos Rojos’ y una caída de Tottenham ante Crystal Palace, podría recuperar la cima del torneo inglés.

Por su parte, Young Boys también deberá pensar en la Superliga de Suecia. Su siguiente rival será Lugano, en el Estadio Cornaredo, este domingo 29 de octubre, a las 10:30 de la mañana (hora peruana y colombiana).





