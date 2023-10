Con 24 puntos en la tabla de posiciones en LaLiga y ubicado en el tercer lugar, Barcelona buscará subir a la cima enfrentando a su máximo rival: Real Madrid (25 puntos). El cuadro azulgrana parte con la premisa de conseguir una victoria; sin embargo, las noticias no son completamente positivas porque se confirmó que uno de sus jugadores más destacados no dirá presente en la contienda: Pedri. El joven futbolista no logró recuperarse de una lesión que lo tiene fuera de las canchas desde agosto.

Luego de los entrenamientos del día miércoles, el cuerpo médico de Barcelona parece haber llegado a la conclusión que Pedri Gonzáles no está en óptimas condiciones para jugar este sábado ante Real Madrid en LaLiga. El español sufrió una lesión en el recto anterior del muslo derecho, por lo que no juega desde el día 20 de agosto. El inicio de este problema surgió en febrero frente al Manchester United en la Europa League. Sin embargo, pudo recuperarse para seguir jugando. Meses después, el dolor volvió.

‘RAC1′ informó sobre el diagnóstico de los médicos azulgranas, quienes sí que creen que Raphinha, Robert Lewandowski y Frenkie de Jong podrían volver a la lista de convocados de Xavi Hernández. Pedri, quien solo ha jugado dos partidos en la temporada (ante Getafe y Cádiz), tiene las opciones más complicadas, a pesar que ya pasaron 2 meses de su última aparición.





Pedri y una carrera agitada

A puertas de cumplir 21 años (25 de noviembre), el recorrido de Pedri ha sido largo. Su corta edad no fue un impedimento para tener, en el 2021, un año agitado que lo tuvo jugando más de 70 partidos. Su físico se vio algo afectado entre actividades con Barcelona, Selección de España y los Juegos Olímpicos. Dos años después, se han hecho notorios sus problemas al recuperarse.

Hace algunos días se hablaba que estaba intentando tener todo listo para volver en el ‘Clásico’; sin embargo, el diagnóstico apunta que su nombre volverá a aparecer en las convocatoria ante rivales como Real Sociedad, el Shakhtar Donetsk, el Alavés, el Rayo Vallecano y el Oporto.

Pedri. (Foto: Agencias)





¿Qué dijo Xavi sobre la ausencia de Pedri?

Cuando a Xavi Hernández le consultaron por la situación específica de Pedri, quien ya va por su segundo mes lesionado (no juega desde el pasado 20 de agosto), el estratega contestó lo siguiente: “Las sensaciones las marca el jugador, su día a día: intentamos evitar una recaída a toda costa, y para eso vamos con mas pies de plomo. Pero él está en el ‘timing’ que creemos conveniente”.

Eso sí, el DT avisó que las ausencias no harán que se desvíe de su objetivo a corto plazo: clasificar a los octavos de final de la Champions League lo más pronto posible. “Es lo que hay, tenemos muchos lesionados, sí, y sancionado a Gavi, pero eso no va a ser excusa si no se gana al Shakhtar”, concluyó.





