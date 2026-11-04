Gol de Federico Valverde para el 3-2 del Real Madrid vs. AEK Atenas. (Video: ESPN)
Gol de Federico Valverde para el 3-2 del Real Madrid vs. AEK Atenas. (Video: ESPN)

En un rápido contraataque del , recibió el balón fuera del área y sacó un derechazo para vencer al arquero. El uruguayo colocó el remate al lado derecho del arco, imposible de atajar, y marcó el 3-2 para el conjunto merengue. Un auténtico golazo para darle la ventaja al Madrid.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC