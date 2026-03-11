Gol de Federico Valverde para el 2-0 del Real Madrid vs. Manchester City. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
En apenas 20 minutos de juego, marcó un doblete para que se imponga 2-0 ante Manchester City en el Santiago Bernabéu por la . El primer gol llegó tras una asistencia de Thibaut Courtois. El mediocampista uruguayo controló bien el balón, superó la marca de O’Reilly y luego venció al arquero Gianluigi Donnarumma para poner el 1-0. Minutos después, tras una jugada colectiva entre Brahim Díaz y Vinícius Júnior, el brasileño lanzó una diagonal y apareció nuevamente el ‘Pajarito’ como ‘9’ para marcar el 2-0 con el que el conjunto merengue toma ventaja en el partido.

Gol de Federico Valverde para el 1-0:

Gol de Federico Valverde para el 1-0 del Real Madrid vs. Manchester City. (Video: ESPN)
