Gol de Ferran Torres para el 2-0 del Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: ESPN)
Gol de Ferran Torres para el 2-0 del Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: ESPN)

salió con todo al Estadio Riyadh Air Metropolitano, consciente de que era la única manera para acortar distancias con el y soñar con una histórica remontada para conseguir el boleto a las semifinales de la Champions League. El primer golpe culé llegó a los 4′, cuando Lamine Yamal aprovechó un preciso pase de para vencer a Juan Musso. Sin embargo, no contento con generar la acción que terminó en el 1-0, Ferran volvió a aparecer para aumentar la cuenta en el arco ‘colchonero’. Esta vez el autor intelectual fue Dani Olmo, quien vio cómo el ‘7’ le marcó el pase para luego, estando mano a mano con Musso, no perdonó. ¡Golazo por encima del guardameta argentino!

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS