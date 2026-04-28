Gol de Harry Kane para anotar el 1-0 del Bayern Munich ante PSG. (Video: ESPN)
Gol de Harry Kane para anotar el 1-0 del Bayern Munich ante PSG. (Video: ESPN)

Luis Díaz es una de las principales armas del para romper la defensa del PSG. Fue así que el extremo colombiano ingresó al área del conjunto francés tras una pared con Olise, pero terminó siendo derribado por William Pacho y el árbitro sancionó penal a favor de los alemanes. Desde los doce pasos, se encargó de convertir y marcar el 1-0, adelantando al Bayern en el Parque de los Príncipes.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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