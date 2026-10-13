Barcelona no la estaba pasando nada bien en el infierno de Estambul, pues si bien solo estaba perdiendo por 1-0 con el tanto de Aleksey Batrakov (28′), Galatasaray había encontrado el 2-0 con otra oportuna aparición de Barış Alper Yılmaz a los 36′. Sin embargo, el VAR anuló el tanto por posición adelantada, devolviéndole cierta tranquilidad a los hinchas azulgranas. En medio de todo eso, los culés hallaron el camino para igualar el marcador gracias a a João Cancelo, quien pisó oportunamente el área para decretar el empate en el momento justo. Los de Hansi Flick no estaban haciendo un mal partido en cuanto al dominio, no obstante, defensivamente fallaron cuando menos debían y pudieron haber cerrado el primer tiempo con el marcador en contra. De momento, el tanto de Cancelo puso tablas en la cuenta. Veremos qué sucede en la etapa complementaria.
Contenido Sugerido
Contenido GEC