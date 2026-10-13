Gol de João Cancelo para el 1-1 del Barcelona vs. Galatasaray. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de João Cancelo para el 1-1 del Barcelona vs. Galatasaray. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

no la estaba pasando nada bien en el infierno de Estambul, pues si bien solo estaba perdiendo por 1-0 con el tanto de Aleksey Batrakov (28′), G había encontrado el 2-0 con otra oportuna aparición de Barış Alper Yılmaz a los 36′. Sin embargo, el VAR anuló el tanto por posición adelantada, devolviéndole cierta tranquilidad a los hinchas azulgranas. En medio de todo eso, los culés hallaron el camino para igualar el marcador gracias a a , quien pisó oportunamente el área para decretar el empate en el momento justo. Los de Hansi Flick no estaban haciendo un mal partido en cuanto al dominio, no obstante, defensivamente fallaron cuando menos debían y pudieron haber cerrado el primer tiempo con el marcador en contra. De momento, el tanto de Cancelo puso tablas en la cuenta. Veremos qué sucede en la etapa complementaria.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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