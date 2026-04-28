Gol de Joao Neves para el 2-1 del PSG vs. Bayern. (Video: ESPN)
Gol de Joao Neves para el 2-1 del PSG vs. Bayern. (Video: ESPN)

Golazo de . El remontó ante el Bayern Múnich tras un centro preciso de Ousmane Dembélé, quien ya tenía claro a quién buscar. El portugués recibió el balón pese a la marca de Tah y Kane, y con un gran remate venció a Manuel Neuer para marcar el 2-1 de los campeones defensores, que sueñan con el bicampeonato de la .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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