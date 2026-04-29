Gol Julián Álvarez, Atlético de Madrid 1-1 Arsenal (Video: ESPN)
Gol Julián Álvarez, Atlético de Madrid 1-1 Arsenal (Video: ESPN)

Tras un centro de Antoine Griezmann, el balón le llegó a Llorente, quien remató y el disparo fue detenido por la mano de Ben White. Tras una revisión del VAR con el juez principal, el penal fue cobrado y el encargado fue , quien con un fuerte remate al arco de David Raya anotó el 1-1 para el ante Arsenal por las semifinales de la Champions League.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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