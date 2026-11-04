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¡Qué taconazo! Golazo de Jude Bellingham para el 1-1 del Real Madrid vs. AEK Atenas
Cuando Real Madrid más necesitaba llegar al empate después del 1-0 anotado por Aboubakary Koita a favor del AEK Atenas, Jude Bellingham apareció con todo su sutileza para calamar la marea en territorio griego. Después de la aparición de Marc Cucurella por izquierda, el mediocampista inglés pisó el área y, en lugar de parar el balón, movió el pase del lateral español con su taco. Este movimiento descolocó al portero Alberto Brignoli, quien no pudo evitar el empate a favor de los dirigidos por José Mourinho.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.