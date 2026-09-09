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¡Cierren todo! Golazo de Karim Adeyemi para el 2-0 del Barcelona vs. Feyenoord
Cuando parecía que el Feyenoord iba a reaccionar tras el 1-0 anotado por Raphinha a los 3′, el Barcelona volvió a golpear con otra ‘pepaza’ para enmarcar, exponiendo una vez más la fragilidad con la que el equipo neerlandés llegó al Spotify Camp Nou. Pero esta vez no fue una jugada elaborada como en el anterior tanto, sino un disparo desde fuera del área que en ningún momento tuvo oposición: después de enganchar hacia adentro, Karin Adeyemi ejecutó un derechazo inatajable para vencer al portero Tjark Ernst y firmar el 2-0 parcial en casa, en el duelo válido por la fecha 1 de la Fase de Liga de la Champions League.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.