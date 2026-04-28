Gol de Khvicha Kvaratskhelia para el 1-1 del PSG vs. Bayern. (Video: ESPN)
Gol de Khvicha Kvaratskhelia para el 1-1 del PSG vs. Bayern. (Video: ESPN)

, figura del PSG en el partido, arrancó desde tres cuartos de cancha tras un gran pase de Désiré Doué. Al ingresar al área del , tuvo de frente a Stanisic, quien no logró frenarlo: el georgiano enganchó hacia la derecha y sacó un remate colocado a la esquina inferior de Manuel Neuer, que poco pudo hacer para evitar el 1-1 en la .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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