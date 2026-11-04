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¡Golpe por golpe! Goles de Mbappé y Pilios para el 2-2 del AEK Atenas vs. Real Madrid
Con el 1-1 en el marcador, al Real Madrid le estaba costando más de la cuenta encontrar el gol de la ventaja ante el AEK Atenas. Para colmo de males, Stavros Pilios apareció a los 75′ para sorprender a la línea defensiva merengue y decretar el 2-1 a favor del combinado griego. El panorama no era el mejor para los de José Mourinho y los de arriba se vieron en la necesidad de apretar aún más el acelerador si no querían volver a la capital de España sin punto alguno en el bolsillo. Así pues, a los 78′ levantó la mano Kylian Mbappé para aparecer en el área y empujar un centro rasante del neerlandés Denzel Dumfries, decretando el 2-2 en el ALLWYN Arena.
Gol de Stavros Pilios:
Gol de Stavros Pilios para el 2-1 del AEK Atenas vs. Real Madrid. (Video: ESPN)
Gol de Kylian Mbappé:
Gol de Kylian Mbappé para el 2-2 del Real Madrid vs. AEK Atenas. (Video: ESPN) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.