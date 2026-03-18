Gol de Lamine Yamal para el 3-2 del Barcelona vs. Newcastle. (Video: ESPN)
Gol de Lamine Yamal para el 3-2 del Barcelona vs. Newcastle. (Video: ESPN)

Momentos de mucha tensión en el Spotify Camp Nou, donde estamos teniendo una verdadera batalla entre el y . Después del 1-1 en la ida, el cierre del primer tiempo nos dejó un 3-2 espectacular. El autor del último gol fue , quien generó toda la acción previa al penal sancionado por el árbitro francés François Letexier, que sancionó la pena máxima luego de comprobar, a través de una revisión en el monitor del VAR, que Kieran Trippier sujeta de las manos a Raphinha dentro del área. Lamine no perdonó desde el punto penal y con una perfecta definición volvió a poner en ventaja a los suyos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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