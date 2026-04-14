Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: ESPN)
Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: ESPN)

En la previa de este partido, todo sabía que iba a ser importantísimo conseguir el 1-0 lo más pronto posible, para así cambiar los planes del e ir con todo en busca del 2-0 que ponga tablas en el marcador global. Con ese escenario de por medio, el gol de llegó de manera oportuna a tan solo cuatro minutos del pitazo inicial. Tras una pésima salida del ‘Colchonero’, Ferran Torres filtró un pase preciso para que la ‘joya’ culé quede mano a mano con Juan Musso, teniendo todo el espacio necesario para definir a placer y decretar la apertura del marcador. Con esta anotaciones, los azulgranas sueñan con igualar la llave e ir con todo en busca de la remontada.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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