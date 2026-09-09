Gol de Lamine Yamal para el 4-0 del Barcelona vs. Feyenoord, por la Champions League. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de Lamine Yamal para el 4-0 del Barcelona vs. Feyenoord, por la Champions League. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

Para que la fiesta del ante el estuviera completa, faltaba el gol de , su máxima figura. Si bien previamente ya había participado en la asistencia que terminó en el 1-0 anotado por Raphinha, el Camp Nou esperaba que su mejor jugador apareciera en el marcador. Así pues, a los 77′ el futbolista de 19 años se despachó con una ‘pepaza’ de tiro libre para colocar el 4-0 en la cuenta sobre los neerlandeses. Por más que el portero Tjark Ernst acomodó su barrera para evitar el lujo del delantero, esta no lo favoreció. Tres puntos al bolsillo para los dirigidos por Hansi Flick, en este arranque de la .

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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