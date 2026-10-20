Gol de Lamine Yamal para el 2-2 del Barcelona vs. PSG. (Video: ESPN)
Gol de Lamine Yamal para el 2-2 del Barcelona vs. PSG. (Video: ESPN)

se ilusiona con el gol de . El delantero anotó un golazo tras una gran asistencia y, luego de correr a gran velocidad por la banda derecha, sacó un potente remate que venció a Safonov para poner el 2-2 ante el PSG por la .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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